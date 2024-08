Gp Sicilia Open Water, ottime prestazioni per gli atleti milazzesi della Swimblu

Domenica 25 agosto si è svolta a Milazzo la sesta tappa del Circuito Open water Sicilia. Nella mattinata in scena la gara del Periplo sulla distanza di 10 chilometri dalla riviera di levante con arrivo alla riviera di ponente. Al via in questa gara (SwimMarathon) l’agonista Aurelio Pandolfo (nono di categoria e 21esimo assoluto), ed il gruppo master composto dagli atleti Cristina Faranda, Gaetano Zanfardino, Renato Bambara, Sebastiano Celi, Andrea Amendolia e Simone Scibilia quest’ultimo quinto di categoria nella sezione master 45.

Nel pomeriggio al via il miglio Memorial Aurelio Visalli dove vedeva partire gli atleti agonisti Salvatore Calderone (primo categoria Ragazzi ) e Davide De Gaetano (terzo categoria Ragazzi) , Andrea Maimone (terzo Categoria cadetti/senior).

Buono riscontri anche per l’atleta Danilo Smedile e Francesco Chiofalo all’esordio nelle gare in acque libere.

Tra i master ottima prova per l’atleta Francesco Russo (secondo di categoria Master40 e quinto assoluto), Mario Simone Scibilia (primo posto categoria master45 ), Gianluca Venuti ( primo di categoria master50), Francesco Arcanà (terzo di categoria Master65) e Maria Bonaffini (seconda classificata categoria master55).

Ottime prove anche per gli atleti Francesco Gitto, Rosario Trifiletti, Roberto Di Meo, Alessandro La Malfa, Felice Carbone Carbone, Renato Bambara, Francesco Farilla, Natalina Scibilia, Cristina Faranda e Davide La Cara.

