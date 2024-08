Asse viario chiuso in direzione Milazzo a causa di un incidente all’altezza del garage delle Isole. Sembrerebbe un incidente autonomo, pare che il conducente dello scooter abbia perso il controllo del mezzo anche se ancora non è stato possibile stabilire il motivo. L’uomo è rimasto al centro della carreggiata sanguinante fino all’arrivo dell’ambulanza del 118.

Per questo motivo è stato necessario chiudere la strada al transito. La Polizia Locale, infatti intervenuta per i rilievi e gestire la viabilità, ha aperto un varco e dirottato tutte le auto già incolonnate da un po’ a San Paolino

IN AGGIORNAMENTO. Sono gravi le condizioni del motociclista rimasto ferito nell’incidente. L’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote dopo aver tamponato un auto in fase di svolta a destra. Lievi le ferite per l’anziano conducente dell’auto.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin