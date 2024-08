Saranno trenta gli espositori che parteciperanno alla seconda edizione di “Milazzo Art”, in programma domani, venerdì 23 agosto, in Marina Garibaldi. L’iniziativa è promossa dal Comune ed in particolare dall’esperta del sindaco, Lucia Scolaro. Artigiani delle varie specialità (ceramica, pittura, scultura), artisti di strada e musicisti e si ritroveranno all’interno dell’isola pedonale in spazi assegnati per poter mostrare ai visitatori i loro lavori.

Dalle 21,30 sino all’1,30 cittadini e villeggianti avranno la possibilità di soffermarsi in tutta sicurezza ad apprezzare la body-art, gli artisti specializzati in caricature, tanti quelli che seguono l’hobby dei lavori in velcro e che esporranno ciò che hanno finora realizzato. Presenti anche professionisti che hanno fatto della loro arte un mestiere che li ha resi famosi anche fuori confine. Al progetto hanno aderito anche ballerini e cantanti.



«Dopo la positiva esperienza dello scorso anno – confessa Lucia Scolaro – abbiamo voluto riproporre questo appuntamento che vuole mettere in risalto il lavoro di tanti artisti, spesso di nicchia, ma che meritano di essere messi in primo piano e di avere un posto al sole. Mi auguro quindi che si possano vivere momenti di condivisione ma anche di valorizzare delle nostre risorse del campo artistico e artigianale».

