Il maltempo mette a rischio gli ultimi giorni d’estate. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla valida per domani, venerdì 23 agosto, per rovesci e temporali. Dopo la giornata di sole e di caldo di oggi ritornano, dunque, i temporali. E’, infatti, previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo come confermato dal bollettino emanato dal Dipartimento Regionale.

In tutta la Sicilia si attendono piogge anche sotto forma di temporali che aumentano i rischi nelle zone a ridosso dei torrenti o lungo i costoni rocciosi.

Ecco il bollettino

