Il concerto tributo a Franco Battiato in programma il 25 agosto al Castello di Milazzo non si svolgerà per cause non dipendenti dall’amministrazione comunale.

L’organizzazione ha infatti inviato al Comune la seguente comunicazione.

«Siamo rammaricati, ma purtroppo le condizioni tecnico organizzative, non ci permettono di continuare per la messa in scena dell’evento programmato del 25 agosto prossimo del concerto tributo a Franco Battiato, al castello di Milazzo»

Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro il 25 settembre presso i punti vendita fisici e/o online in cui sono stati acquistati.‚

Per maggiori informazioni contattare il numero +39 328 3360723 o inviare un’email a info@grupporica.it

