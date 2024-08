MESSINA. Anche la città dello Stretto risponde all’appello di Gerardina Trovato, con un concerto gratuito in programma il 3 settembre al Giardino Corallo. Ad annunciarlo, sui social, è l’assessore Massimo Finocchiaro.

Dopo anni di silenzio, la cantante è riapparsa in concerto nella ‘sua’ Sicilia qualche giorno fa. Gerardina è apparsa molto magra, fragile, con il viso incorniciato dalla sofferenza ma con un sorriso dolce. Una semplice tuta, scarpe da tennis ed i capelli raccolti in una coda di cavallo.

La cantante riappare in contemporanea anche con un profilo TikTok, in cui lancia un accorato appello: «Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza» dice in un video la cantante, travolta da una grande ondata di affetto. I commenti sono oltre 16 mila, senza contare i repost. E le richieste di concerti.

La cantautrice siciliana Gerardina Trovato, amata interprete di «Non ho più la mia città», per dieci anni è stata assente dalle scene per una malattia mentale e ristrettezze economiche.

L’appello ha provocato varie reazioni e ha smosso le coscienze di molti, tra cui molti cantanti famosi

«Noi messinesi, sono certo, faremo la nostra parte e parteciperemo numerosi al concerto (con ingresso gratuito) che abbiamo organizzato per il giorno 3 Settembre al Giardino Corallo» sottolinea l’assessore della giunta messinese .

