«E’ un disegno spontaneo. Nato nel momento in cui mi sono reso conto che un tratto della costa di Capo Milazzo, vista dall’alto, somiglia al profilo di una persona che dà un bacio». Ieri lo street artist milazzese Andrea Scopari ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un disegno digitale su foto satellitare del promontorio di Milazzo. Un’immagine che ha subito fatto fin da subito il giro dei social, spopolando tra condivisioni e commenti.

«“Sospeso” – spiega Sposari – è un progetto che si collega ad altri realizzati nel corso di questi anni, che ha come idea di fondo quella di vedere le cose a cui siamo abituati in un modo diverso e nuovo. Questo progetto in particolare affronta il tema della sospensione in senso di momento senza tempo, come può essere un ricordo, un pensiero o come quando si sta davanti al mare. Allora immagino un bacio senza tempo e senza spazio come quello tra il mare e la terra. Lì il Tempo è sempre uguale, sembra non variare, un attimo sospeso per sempre. Il disegno nasce spontaneo nel momento in cui mi rendo conto che un tratto della costa di capo Milazzo, vista dall’alto, somiglia al profilo di una persona che dà appunto un bacio».

«La foto – aggiunge l’artista milazzese – non è stata manipolata in alcun modo per adattare il disegno, semplicemente il disegno si adatta perfettamente».

Andrea Sposari, non è nuovo a queste iniziative. Trentadue anni, è uno dei più apprezzati street artist di tutta la Sicilia. Ogni sua opera per la bellezza e il significato ha sempre lasciato il segno.

