Airc Delegazione di Milazzo presieduta da Rosa Trio organizza per doman lunedì 19 agosto, alle 21, una sfilata di moda ai bordi piscina dell’Eolian Milazzo Hotel. L’evento dal titolo “Sete” è un evento itinerante organizzato da Antonio Dejoma volto alla presentazione di kimono vintage originali giapponesi. Le ragazze che sfileranno sotto i kimono indosseranno alcuni capi del brand di Cettina Bucca . La direzione artistica di questo evento è curata dal milazzese Gino Zaccone . L’ingresso alla sfilata sarà ad offerta libera. Per ogni acquisto di kimono e degli abiti verrà devoluto il 10% dell’incasso ad Airc. Agli ospiti presenti sarà offerto un drink di benvenuto

