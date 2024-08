Il fascino immutato della magia, in un mix di emozioni, stupore e meraviglia. Arriva a Milazzo “Contaminazioni spettacolari international magic & circus festival”, il più importante gala di magia e circo del sud Italia che domani – 17 agosto – riunirà famiglie con bambini, ma anche tanti turisti ed appassionati del genere. Il potere della fantasia e dell’immaginazione che riesce a far sembrare reale il gioco dell’illusione e del mistero.

Dopo il successo dello scorso anno sarà sempre il Castello ad ospitare la kermesse, organizzata dall’associazione culturale “Immaginifico Errante” e sotto la direzione artistica di Francesco Merrina, che vedrà scendere in campo artisti di fama mondiale. Il festival, patrocinato da Regione Siciliana Assessorato turismo e spettacolo , Comune di Milazzo, Ente Nazionale Circhi, Club nazionale amici del circo, Federazione nazionale spettacolo popolare, Club Magico Italiano, Gruppo Lidia Togni, vedrà la partecipazione di: Vito la sala – Italia ( Giocoleria), Alessio Spirito – Italia (Acrobata vincitore ” dalla strada al palco 2024 “), Jimmy Delp – Francia ( 2° Premio Campione di Francia), Alberto Giorgi & Laura – Italia (Illusionisti pluripremiati campioni d ‘Europa 2024), Andrea Fratellini – Italia (ventriloquo vincitore Italia’s Got Talent 2020), I Lucchettino alias Luca Regina & Tino Fimiani (Premio Mandrake d’oro Francia 2016), Anca & Lucca -Austria/Romania (Campioni del mondo in carica di mentalismo).

Nel corso della prima serata durante sarà consegnato il “Premio Cilindro” a Vinicio Togni, ambasciatore dell’arte circense italiana nel mondo, mentre il 18 agosto grande attesa per l’evento: “Immaginifico Bimbofest”, l’iniziativa dedicata ai bambini ad ingresso gratuito e con la presenza di artisti di strada, inserita nel programma dell’estate milazzese.



Prevendite per il festival presso circuito Tickettando.com

