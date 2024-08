LETTERA. Ruota panoramica: «perché non ha un limite di orario per la chiusura. Io non dormo più»

LA LETTERA. Sui social, Facebook in particolare, vedo tantissimi post e video che esaltano questa ‘nuova’ attrazione del 21mo secolo, ossia la ruota panoramica.

Sarà sicuramente bella, non metto in dubbio l’opinione di così tante persone, ma ho qualche riflessione da fare. La prima è la sua allocazione in pieno centro cittadino, il che implica che essa è posta proprio dirimpetto a tante abitazioni. La caratteristica di questa struttura è l’emissione di luci così forte da illuminare a giorno le abitazioni di fronte (e di notte l’intensità è maggiore). Questo, in sé, non sarebbe un problema se… Se la ruota venisse spenta ad un orario CIVILE. Questa fonte di luce resta accesa, anche quando non è più in funzione, ben oltre l’una e mezza di notte; anzi, nelle ultime sere è stata disattivata anche oltre le due.

Capisco che è estate e che le amministrazioni locali pensino all’intrattenimento dei turisti, ma dovrebbero cercare di trovare un (sano) equilibrio tra il primo ed il benessere dei propri cittadini.

Quello che mi lascia molto perplessa è come mai questa amministrazione non abbia imposto ai giostrai un limite di orario di accensione della struttura; magari obbligandoli a spegnerla all’una. È legittimo che essa rimanga accesa in piena notte? Chi voleva farsi un giro sulla stessa di certo non se lo fa a notte tarda, ma chi vuol dormire non può ancora farlo dato che l’intensità delle sue luci impedisce un buon sonno.

Un buon sonno permette ai tanti lavoratori (non tutti sono in ferie ad agosto) di rendere bene durante il lavoro, penso ai medici, agli infermieri, agli operai, agli impiegati. L’inquinamento luminoso è una delle forme di inquinamento più diffuse degli ultimi anni, ma meno considerate come impattanti e dannose sia per l’ambiente sia per la qualità di vita. Come mai, non si è pensato di posizionarla nella zona della statua di Luigi Rizzo dove c’è anche uno spazio maggiore e non ci sono abitazioni di fronte? Lì non avrebbe dato fastidio a nessuno e si sarebbe dato vita ad un settore della passeggiata che, molto spesso, resta poco frequentato.

LETTERA FIRMATA

