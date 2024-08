LA LETTERA. Gentile redazione, vi scrivo per segnalare una situazione accaduta stamattina all’ospedale di Milazzo. Dopo un giorno di festa oggi ci siamo presentati al laboratorio del nosocomio mamertino per fare il prelievo del sangue.

Ebbene, all’improvviso siamo stati tutti pregati di andare all’ospedale di Barcellona con la motivazione che al Fogliani oggi era impossibile fare le analisi.

Una situazione che ha scatenato un caos incredibile. Quasi una ribellione di massa. Tra i tanti anche pazienti oncologici che hanno bisogno di avere esiti in tempi brevi. Ma anche bambini, anziani, donne incinte e disabili.

Una situazione che è ancora più assurda perché la motivazione sembra essere un mancato collegamento dei computer dopo un trasferimento di uffici.

Trovo tutto questo assurdo. Ci sono persone che hanno anche bisogno di analisi urgenti. Non tutti possono andare a Barcellona e qui in città tutti i laboratori sono quasi tutti chiusi per il ponte festivo.

LETTERA FIRMATA

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin