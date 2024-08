Controlli della Polizia Locale nelle spiagge di Milazzo per la notte di Ferragosto. Per evitare quello che è successo a San Lorenzo, quando i bagnanti dopo la nottata trascorsa in riva al mare hanno lasciato un “tappeto” di rifiuti, il Comune di Milazzo ha previsto per stasera il servizio spiagge e il controllo fuochi e rsu.

Quindi niente falò e multe per la spazzatura lasciata sulla sabbia.

«Vi prego – ha detto il sindaco Pippo Midili durante una diretta Facebook – di aiutare chi domani mattina deve provvedere a pulire e rendere decorosa tutta la spiaggia fin dalle 4,30. Lasciate i rifiuti accatastati nelle isole ecologiche divise per categorie».

