Incidente all’incrocio di via Galileo Galilei con la via Tindaro La Rosa. Lo scontro è avvenuto tra una macchina e una moto. Ad avere la peggio il motociclista che è rimasto ferito e portato in ospedale dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’impatto.

