Verrà presentato oggi, lunedì 12 agosto, al Giardino letterario di Villa Vaccarino , alle 18,30, in prima nazionale i “Cento passi avanti e qualche passo indietro“ di Salvo Vitale, evento organizzato dall’Associazione culturale “Città Invisibili”.

Non l’ennesima storia sulla vita e sulla morte di Peppino Impastato ma mezzo secolo di storia rivisitato con l’occhio lucido e critico dell’autore, Salvo Vitale, compagno di Peppino Impastato , con cui insieme a Faro Di Maggio trasmettevano, sulle onde radio di Radio Aut, la mitica trasmissione “Onda pazza” Salvo Vitale , l’ultimo ad aver visto vivo Peppino Impastato.



Pagine di diario in cui la descrizione dei fatti è integrata con qualche volo fantastico e dove scorrono i personaggi più noti dell’antimafia siciliana, quasi sempre legati alla vicenda di Peppino Impastato. Proprio nel nome di Peppino sono raccontati episodi e momenti spesso esaltanti per i risultati conseguiti, altre volte mortificanti per lo squallore dei comportamenti di alcuni personaggi autodefinitisi unici compagni ed eredi del militante di Cinisi ucciso barbaramente dai mafiosi locali. Sullo sfondo la figura di Felicia Bartolotta Impastato, la cui ostinata battaglia per la giustizia e la decisione di tenere aperta la sua casa a tutti, ha trasformato Casa Memoria nel luogo più visitato in Italia, e il nome di Peppino in un patrimonio nazionale nella lotta alle mafie

Dialogherà con i presenti Santo Laganà

