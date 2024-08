Crisi idrica, due autobotti per portare l’acqua nelle abitazioni. Il Comune di Milazzo corre ai ripari

Milazzo fronteggia la crisi idrica con due autobotti che porteranno l’acqua nelle abitazioni. Il Comune di Milazzo, grazie a due contributi economici provenienti dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ha manutenzionato e rimesso su strada le due autobotti comunali per il rifornimento idrico. Già nella giornata di oggi diverse abitazioni sono state approvvigionate di acqua.

Le autobotti comunali restano, inoltre, a disposizione di tutto il territorio regionale per fronteggiare all’emergenza idrica che ha colpito in questi mesi la nostra regione.

I contributi sono stati ottenuti grazie al lavoro dell’ufficio di Protezione Civile del Comune di Milazzo, con a capo il dirigente del 3 Settore Giacomo Villari insieme alla responsabile della Protezione Civile Annamaria Prestipino e sotto la supervisione dell’assessore Francesco Coppolino.



«Sono orgoglioso – dichiara il componente della giunta Midili – per i risultati ottenuti in breve tempo e grazie alla collaborazione dei due dipendenti Pippo Vitalizio e Francesco La Spada. Anche grazie a loro si è intervenuto portando l’acqua a due famiglie di via Palermo. Un mezzo è già operativo il secondo sarà su strada tra qualche settimana».

In caso di necessità il Comune di Milazzo potrà contare sul supporto del nuovo Gruppo Volontari della Protezione Civile costituito di recente e guidato dal responsabile Stefano Rotti.

