C’è una milazzese ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Francesca Cartesio, 30 anni è, infatti, tra i Social Media Manager del Coni a “Casa Italia”, quartier generale degli atleti italiani che partecipano alle Olimpiadi. Esperta in comunicazione, vanta più lauree nazionali ed internazionali nel settore, lavora con aziende e prestigiose istituzioni nel campo dei social media. Da qualche anno si interessa di Intelligenza Artificiale e collabora anche con la giornalista del TG1 Barbara Carfagna, conduttrice del programma Codice, attualmente in onda ogni venerdì in seconda serata su Rai1.

Francesca registra contenuti video e supporti creativi per i principali canali social del Coni, promuove lo spirito sportivo anche con foto ed interviste agli atleti.

I campioni illuminati dalle tante medaglie al collo e ancora carichi di adrenalina, davanti agli smartphone dell’ItaliaTeam, diventano simboli d’eccellenza sportiva, modelli per una narrazione positiva e coinvolgente che mette in luce l’italianità non solo nel mondo dello sport.

Francesca ha vissuto a Madrid per perfezionare la lingua, per anni a Londra dove si è laureata alla University of Westminster in Global Media, per poi prendersi la laurea italiana in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo alla Sapienza di Roma, quando è rientrata dal Regno Unito dopo la Brexit.

Francesca Cartesio, a Casa Italia Parigi con le sue combinazioni di social, celebra lo spirito sportivo e la creatività italiane. E come tutti a Casa Italia Parigi indossa la divisa che Armani che lo stilista italiano ha creato per l’occasione.

Francesca rientrerà a Milazzo il 14 agosto a fine olimpiadi.

