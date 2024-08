«Siamo riusciti a portare con successo lo sport all’aperto». E’ entusiasta l’assessore allo sport Antonio Nicosia. Il progetto “Ama Te Stess@” che si sta svolgendo all’interno dell’area sport Ernesto Zappia sta avendo un ottimo riscontro da parte della città. «Grazie – precisa il componente della giunta Midili – al supporto di Depagroup. «E’ un progetto – continua Nicosia – che abbiamo fortemente voluto e che ha subito trovato il supporto del gruppo milazzese che unisce le aziende Analysis Center, Medical Center e Atmosphere Spa Center che ha messo a disposizione le sue competenze sia per quanto riguarda l’aspetto sportivo che quello della prevenzione.

Il progetto prevede sessioni di allenamento curati da professionisti del settore aperte gratuitamente alla cittadinanza e rivolte a tutte le fasce di età. Le lezioni si svolgono tre volte a settimana all’interno dell’Area Sport “Ernesto Zappia” e nell’area ex casermette dell’Area Marina Protetta. E andranno avanti fino a fine settembre.

Agli allenamenti vengono affiancate camminate di gruppo, mattinate di meditazione in spiaggia e attività di screening gratuite.

Gli incontri sono previsti tutti i lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 7 alle 9 e dalle 19.30 alle 21 per la durata di 60 minuti).



«Si tratta del progetto “Ama Te Stess@ – interviene Marco De Pasquale, amministratore di Depagroup – che nella veste estiva, dà continuità a quello già portato avanti nelle scuole durante l’anno scolastico appena conclusosi. Non solo sport ma anche prevenzione che viene portata avanti tramite azioni quotidiane come l’alimentazione, lo sport associati ad esami ematochimici e diagnostici necessari al monitoraggio e al mantenimento dell’ottimale stato di salute psicofisica, che permette oltre una notevole riduzione del rischio di riscontrare patologie tramite una maggiore consapevolezza di se anche un notevole risparmio in termini economici».

«Coniugare sport e salute è fondamentale per avere una garanzia di vita sana. Siamo ben lieti di supportare questa iniziativa all’interno dell’area dello sport che abbiamo recuperato – precisa l’assessore Nicosia – e che è ormai diventata un punto di riferimento per i cittadini».

«Siamo fieri – dice Marco De Pasquale – di poter dare il nostro contributo al territorio tramite queste attività che offriremo in forma gratuita. Lo scopo di questo progetto è quello di dare maggiore consapevolezza dell’importanza che hanno le nostre piccole ma continue azioni quotidiane rivolte al benessere del nostro corpo».

