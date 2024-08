LETTERA. Concerto Castello di Milazzo: «Ho pagato 140 euro per non vedere il palco. Un’ingiustizia»

LA LETTERA. Pagare 140 euro (due persone) per non vedere il palco ma solo il banco della regia credo sia una scorrettezza nei confronti di chi acquista i biglietti.

Questo è quello che mi è successo ieri sera per il concerto di Carmen Consoli al Castello di Milazzo.

Vendere a prescindere, senza rispetto per chi compra, non è giusto. Bastava delimitare l’area del banco regia sulla pianta dove si acquistano i biglietti on line e precluderne la vendita.



Lettera firmata da Orazio Scandura

