Presentata la nuova stagione calcistica della SS Milazzo che per l’anno 2024 / 25 disputerà il girone B d’eccellenza. A farlo, nel corso di una conferenza stampa è stato il presidente Mauro Versaci solo dopo aver ricordato con un lungo applauso Alessandro Scalzo, il giovane tifoso milazzese morto di recente in un incidente stradale. Il presidente dopo i ringraziamenti di rito ha, come prima cosa, presentato il nuovo socio Carmelo Rao e il nuovo mister Angelo Bognanni.

Alla presentazione della società milazzese, nata lo scorso anno portando a casa nel primo anno di vita ottimi risultati, ha preso parte anche l’assessore allo Sport Antonio Nicosia. «La SS Milazzo – ha detto – è una comunità molto viva. Ed è un orgoglio per la nostra città. Lo stadio in questi quattro anni è stato strutturalmente migliorato proprio per dare l’opportunità alla squadra e ai tifosi di vivere al meglio questa esperienza sportiva. Ed è stato sempre un crescendo. Benvenuto ai nuovi arrivati so che lavoreranno nel migliore dei modi. La collaborazione con l’amministrazione sarà sempre molto stretta anche è importante ricordare ai tifosi siciliani che Milazzo è una città con trascorsi sportivi importanti».



«Ho accettato insieme a mio figlio questa nuova sfida – confessa Rao – voglio portare la mia esperienza dentro questa società. Ci sono i presupposti per una nuova bellissima stagione anche grazie all’arrivo del nuovo mister. Il Milazzo deve e può diventare una grande squadra, una delle più grandi della provincia di Messina».

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato l’organigramma societario e ufficializzata la firma del contratto con Marco Scolaro, giovanissimo e apprezzato atleta milazzese. La squadra per intero, invece, verrà presentata tra qualche settimana al Parco Corolla quando tutti i calciatori avranno firmato i contratti.



Poche ma dirette le parole del nuovo mister. «Partiamo con l’obiettivo di fare bene – ha detto il nuovo allenatore – non prometto miracoli ma lavoro. La tragedia di Alessandro ha toccato anche me. Non conoscevo questo ragazzo ma ho toccato con mano il fuoco e la passione che avete. E so che da lassù ci sarà un ultras che ci spingerà a fare sempre meglio. Cominciamo da oggi pomeriggio gli allenamenti. Con un unico obiettivo, onorare la maglia del Milazzo. Abbiamo davanti un percorso fatto di sacrifici». Obiettivo della stagione è quello di migliorare il risultato della scorsa stagione.



L’ultimo parola ma non meno importante è toccata al direttore sportivo Niko Cavagliano. «Abbiamo fatto delle scelte – ha detto – con tanti sacrifici abbiamo confermato alcuni calciatori, inseriti di nuovi e abbandonato alcuni dei vecchi comonenti della squadra. Io prometto il massimo impegno. Sarò presente con il mio supporto sia per la squadra che per l’allenatore, pronto a mediare tra società e lo staff tecnico. Oggi fare calcio è difficile. Fare il direttore sportivo adesso non è complesso, io metterò tutto il mio impegno e professionalità»

Le foto sono di Nino La Rosa

