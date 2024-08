La Riforestazione al Castello di Milazzo e nella cittadella fortificata prende forma. Si tratta di duemila tra alberi e arbusti già piantati. Un progetto pianificato nel dettaglio e che grazie al finanziamento di 500 mila euro ottenuto nel 2023 prevede la manutenzione per sette anni.

All’interno della Cittadella fortificata, infatti, sono state sistemate le piante già esistenti grazie al lavoro dei giardinieri comunali e alla messa a dimora nell’area del Mu.Ma (Museo del Mare) di piante di “nere dei mari” comunemente conosciute come Barbatelle.



«Sono stati realizzati due innesti diversi – spiega l’agronomo Pietro Formica, esperto del Comune – «per testare quale si adatti meglio al terreno e a quel luogo in particolare. «Nell’ambito della forestazione sono stati piantati arbusti certificati ed essenze di modeste dimensioni per evitare problemi con l’attecchimento».

Sempre all’interno della cittadella fortificata, si prevede la creazione del “Giardino dei Sensi” in un’area strategica raggiungibile da qualsiasi percorso intrapreso dal visitatore alle spalle dell’ex Monastero delle Benedettine. «E’ un percorso pensato – continua Formica – come una serie di piccoli percorsi interni, come una scacchiera di odori, colori ed emozioni olfattive».



