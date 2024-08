Next

Una serata di musica e solidarietà col pubblico che ha apprezzato i brani gospel proposti in una versione moderna, accattivante e coinvolgente. Il coro è composto da un gruppo eterogeneo di persone con diverse origini, storie, idee e professioni: una «tribù» unita dalla passione per la musica, che vive grazie al sostegno dei soci, degli sponsor e dei concerti di autofinanziamento.

«L’associazione Black Inside non ha scopo di lucro – hanno detto i promotori – e il ricavato della serata servirà a raccogliere fondi da devolvere alla associazione Il Giglio, che si dedica ai bambini bisognosi e fragili con necessità speciali, o appartenenti a categorie a rischio di abbandono, devianza o degrado sociale»

Ottima risposta all’appello lanciato dagli organizzatori per partecipare alla “Notte Gospel”, concerto di solidarietà per “Gigliopoli” svoltosi al Castello su iniziativa dell’associazione “Black Inside” ed il patrocinio del Comune. L’evento, inserito nella programmazione estiva, ha visto protagonista il coro “One Spirit Inside”, diretto dalla Maestra Ulrica De Georgio e accompagnato al piano dal Maestro Daniele Perini.

