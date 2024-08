Oggi, mercoledi 7 agosto, con inizio alle 19, alle ex Casermette AMP Capo Milazzo verrà presentato, con il patrocinio dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, il libro: “I Proverbi di nonna Ninetta” scritto da Francesca Alacqua, a cura di Marco e Simone Marchese edito dalla Lombardo edizioni.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Amp Giovanni Mangano e della direttrice AMP Giulia Visconti alla presentazione parteciperanno: Francesca Alacqua – Autrice, Marco e Simone Marchese – Curatori, Giovanni Lombardo – Editore, Nino Pracanica – Fondatore del “Museo delle favole” Castello di Milazzo. Modera e presenta la giornalista Sonia Andaloro.

La Lombardo edizioni prosegue con questa presentazione la manifestazione “Letture tra le Casermette di Capo Milazzo”

Questo volume nasce per tramandare la cultura popolare, la lingua dialettale della Sicilia, in particolare la zona nordorientale (della piana milazzese), attraverso proverbi, modi di dire, detti popolari, filastrocche, scioglilingua e frasi fatte. È frutto innanzitutto dei ricordi personali dell’autrice, fonte primaria e testimone diretta dei proverbi recitati da “nonna Ninetta”, al secolo Antonina Vento, donna pratica cresciuta nell’Italia bellica e post-bellica, dalla spiccata conoscenza della tradizione orale e dialettale popolare. Il resto del materiale è stato raccolto e trascritto attraverso l’aiuto di parenti ed amici, dai nipoti Marco e Simone Marchese, che hanno contribuito con la stesura pratica, traduzione in italiano e in inglese, trascrizione fonetica e raccolta dei dati.

