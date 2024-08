Milazzo, camion betoniera prende fuoco in via XX Luglio

Attimi di paura oggi pomeriggio in via XX Luglio dove un camion betoniera, per un’avaria al motore, ha preso fuoco. L’incendio è stato subito domato con l’aiuto dei passanti e residenti che hanno anche aiutato il conducente a scendere dal mezzo. L’uomo è comunque rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo. La strada è rimasta chiusa al transito per un paio di ore fino a quando il camion è stato rimosso.

La viabilità è stata gestita dalla Polizia Locale.

