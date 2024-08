Per consentire la riparazione di un guasto improvviso che ha determinato la necessità di sostituire un tratto di tubazione comunale principale BN200 in via Acqueviole, l’ufficio idrico ha comunicato che nella giornata odierna (mercoledì 7 agosto) – sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto il centro cittadino, nelle contrada Tono, Vaccarella e San Giovanni e, in periferia a Grazia e Corriolo.

Non dovrebbero esserci invece problemi per i residenti nella Piana e a Capo Milazzo.



