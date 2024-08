Domani sera – 7 agosto invece, sempre al Castello serata dedicate alle famiglie con il musical “La Bella e la Bestia” per i 100 anni della Disney.

Un concerto che aprirà una settimana ricca di eventi. Da sabato a lunedì infatti torna il Mish Mash Festival. Sempre sabato, due appuntamenti della tradizione popolare. Nella nuova piazza Pozzo della frazione Santa Marina, si svolgerà uno spettacolo che ripercorrerà la storia delle gelsominaie mentre, nella stessa serata a Vaccarella, avrà luogo il tradizionale appuntamento con la sagra del pesce, curata dal gruppo guidato dall’infaticabile Melino Salmeri che rappresenta ormai da anni un altro momento di richiamo soprattutto per coloro che sono in vacanza a Milazzo e apprezzano il pescato della marineria locale.

La scaletta della serata sarà infatti composta da brani tradizionali siciliani, oltre che da canzoni di artisti meravigliosi nati nella nostra regione come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli; l’insieme compone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen.

Secondo previsioni si va verso il sold out per il concerto di giovedì sera – 8 agosto – al Castello di Carmen Consoli dedicato alla sua terra d’origine: “Terra ca nun senti” .

Milazzo, cresce l’attesa per il concerto di Carmen Consoli. Ecco gli eventi del weekend

