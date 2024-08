Francesco Arcanà (classe 67) ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. Un altro atleta della SwimBlu realizza la traversata dello Stretto di Messina con il tempo di 56’59”42, realizzando un sogno. Francesco, infatti, atleta molto abile nel ciclismo, ha cominciato a praticare nuoto solo da poco più di due anni fa.

Grazie alla guida e agli allenamenti dei mister Simone Zappia e Sandro Torre, Francesco è riuscito a mettersi in gioco nel mondo del nuoto ed affrontare la nuotata portando a casa questo splendido risultato.

E’ stata una giornata ricca di emozioni. Tutto è stato perfetto: l’organizzazione di Baia di Grotta gestita da un gruppo ben affiatato con Nino Fazio e Giovanni Arena e tantissimi collaboratori tra cui il barcaiolo Salvatore Scarfi che ha seguito bracciata dopo bracciata Francesco. In sinergia hanno fatto sì che tutto andasse per il meglio, con la massima sicurezza e attenzione.

«Quando un nuotatore è in attesa della partenza e con lo sguardo guarda la costa opposta non sa mai cosa gli spetta – commenta Francesco Arcanà – non vi sono certezze matematiche, il mare è mare, può essere amico e nemico allo stesso tempo e tutto ciò fa parte del gioco, di certo lo stretto ha qualcosa di magico, lascia sempre dentro il cuore di ogni nuotatore un’emozione indelebile».

