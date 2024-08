Riqualificazione dei litorali, arrivano a Milazzo 136mila euro. Al via le bonifiche

Il Comune di Milazzo ha ottenuto un finanziamento di 136 mila euro dalla Regione per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile nelle aree del demanio marittimo. Sono stati assegnati dall’assessorato regionale al Territorio ed Ambiente al Comune di Milazzo nell’ambito dell’Azione B che punta alla riqualificazione dei litorali.

È il secondo anno consecutivo che l’amministrazione mamertina riesce ad intercettare queste risorse. Lo scorso anno si è riusciti a rimuovere i copertoni dai fondali della Ngonia del Tono e si è operata una bonifica a Croce di Mare.

Adesso l’obiettivo è intervenire in altre zone costiere del territorio per operare delle bonifiche. «Valuteremo nei prossimi giorni – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo – andando ad individuare quelle che sono le priorità»



