Milazzo, incidente del 14 luglio. E’ morto l’anziano investito in via Luigi Rizzo

E’ morto oggi all’ospedale Papardo di Messina l’anziano investito in via Luigi Rizzo lo scorso 14 luglio. Antonino Aricò, 74 anni, era stato travolto dallo sportello di una macchina in sosta. Il conducente, infatti, aprendo lo sportello ha colpito l’uomo facendolo cadere dal suo scooter. L’anziano è rimasto subito a terra gravemente ferito.

Trasportato dai medici del 118 all’ospedale Fogliani è stato quasi subito trasferito in prognosi riservata a Messina. Dove, dopo ventidue giorni, è morto.

