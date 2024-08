E’ stato ufficialmente costituito il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle (M5S) di Milazzo, un’iniziativa nata dall’impegno e dalla passione di cittadini desiderosi di contribuire al miglioramento della comunità locale.

Durante la prima riunione, tenutasi nella sede del gruppo in Piazza Nastasi, è stato scelto come rappresentante Michele Vacca, grazie al sostegno e alla fiducia di tutti i membri. Michele Vacca, 24anni, è uno studente di Relazioni Internazionali e Scienze Storiche presso l’Università di Messina. Iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2017, ha già dimostrato il suo impegno civico candidandosi al consiglio comunale nelle ultime elezioni amministrative. La sua elezione a rappresentante del gruppo territoriale è il frutto di un percorso collettivo e della dedizione di tutti i membri che hanno lavorato insieme per raggiungere l’obiettivo della costituzione del gruppo.

Il gruppo territoriale M5S di Milazzo si impegnerà a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e a portare avanti proposte che mirano al bene comune, nella trasparenza e nel rispetto dei valori che caratterizzano il Movimento 5 Stelle. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per la comunità, che si è unita con l’obiettivo comune di costruire un futuro migliore per la città. Tutti i membri del gruppo, con il loro contributo, hanno reso possibile questo successo e continueranno a lavorare con energia e determinazione per affrontare le sfide future.

