Consegnate le onorificenze “Ambasciatore nel mondo dell’Ecomuseo Chersoneso d’oro” assegnate alle personalità che scelgono il territorio dell’Ecomuseo come meta abituale delle loro vacanze. «Questa iniziativa – ha spiegato il presidente Riccardo Giambò – nasce dalla volontà di esprimere la nostra più sincera gratitudine verso coloro che, contribuiranno a diffondere la conoscenza e la bellezza del nostro meraviglioso territorio nel mondo»

A ricevere nei giorni scorsi il riconoscimento alla presenza del vicesindaco Santi Romagnolo, dell’assessore all’Ecomuseo, Antonio Nicosia, del vicepresidente del consiglio comunale Mario Sindoni e dello stesso presidente dell’Ecomuseo, Giambò sono stati Tom Pilla, professionista esperto di comunicazione e consulente strategico con trent’anni di esperienza, inclusi 25 anni presso Microsoft; John Pinette, leader nel campo del marketing e della comunicazione con tre decenni di esperienza presso alcuni dei marchi più noti al mondo. Meta (ex Facebook) ha affrontato la comunicazione della sua transizione verso il metaverso, un cambiamento significativo nella strategia e nella visione dell’azienda e Ketty Bucca, origini milazzese ma che una carriera nel mondo della danza ha portato in diverse parti del mondo sino a Londra dove oggi vive.

Le personalità insignite, dopo aver firmato l’Albo degli Ambasciatori nel Mondo, hanno ricevuto una pergamena commemorativa e una spilletta raffigurante lo scarabeo, simbolo per eccellenza della Città di Milazzo realizzata appositamente per l’occasione dall’orafo mamertino Antonello Piccione.

«Questa iniziativa non solo rappresenta un ringraziamento verso queste personalità di rilievo per aver scelto i nostri territori come meta per le loro vacanze abituali – ha detto il vicesindaco Romagnolo – ma anche un invito a tutti coloro che amano il nostro territorio a continuare a promuoverlo e a godere della sua bellezza. Siamo onorati di avere ambasciatori di tale calibro che contribuiscono a far conoscere Milazzo e i territori limitrofi nel mondo»

