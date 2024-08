In riferimento all’articolo “L’azienda messinese Misitano & Stracuzzi quotata in borsa. Stabilimenti trasferiti a Giammoro” pubblicato da questa testata lo scorso 31 luglio pubblichiamo la seguente rettifica. Ad essere contestata è la precisazione che “M&S è l’unica azienda di Messina e provincia a essere quotata su questo mercato“. Notizia che era riportata nel comunicato stampa inviato a questa testata.

LA RETTIFICA. “Segnalo un erroe nell’articolo che riporta la notizia della quotazione della società Misitano e Stracuzzi S.p.A., alla quale facciamo i nostri migliori auguri, in quanto a differenza di come viene scritto, non si tratta dell’unica società della provincia di Messina ad essere quotata su EGM, bensì anche Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A., di Villafranca Tirrena (Me), è quotata sul mercato dal 29/06/2022.”

Daniele Travisano, CFO | Investor Relations Manager del Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. Società Benefit

