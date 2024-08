Annullato il Concerto di Pablo Reyes By Gipsy Kings, previsto per il 4 agosto 2024 al Teatro al Castello di Milazzo. «Le ragioni della cancellazione – si evidenzia in un comunicato stampa – sono dovute all’indisponibilità per sopraggiunti problemi di salute di Pablo Reyes.

Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro il 4 settembre presso i punti vendita fisici e/o online in cui sono stati acquistati.

Per maggiori informazioni contattare il numero +39 328 3360723 o inviare un’email a info@grupporica.it

