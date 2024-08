Nuovo appuntamento con i concerti solidali promossi dall’associazione “Black Inside”. Martedì 6 agosto, alle 21, al Castello si terrà la “Notte Gospel” che vedrà protagonista il coro “One Spirit Inside”, diretto dalla maestra Ulrica De Georgio e accompagnato al piano dal maestro Daniele Perini.

L’associazione Black Inside non ha scopo di lucro e il ricavato di questa serata servirà a raccogliere fondi da devolvere alla associazione Il Giglio, che si dedica ai bambini bisognosi e fragili con necessità speciali, o appartenenti a categorie a rischio di abbandono, devianza o degrado sociale.

In questi ultimi dieci anni, con più di cento concerti, il coro ONE SPIRIT INSIDE è diventato un sostegno per numerose organizzazioni di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale, ospedali e Rsa, valorizzando anche insieme a loro, l’immenso patrimonio del gospel e proponendone una versione moderna, accattivante e coinvolgente. Il coro è composto da un gruppo eterogeneo di persone con diverse origini, storie, idee e professioni: una «tribù» unita dalla passione per la musica, che non dipende da alcuna istituzione pubblica o privata e vive grazie al sostegno dei soci, degli sponsor e dei concerti di autofinanziamento.

«Il concerto – spiegano i rappresentanti dell’associazione promotrice – sarà finalizzato alle molte iniziative dell’associazione Il Giglio, come quella di avvicinare i bambini alla natura portandoli in un luogo meraviglioso al Capo di Milazzo, dove si occupano della terra e della coltivazione di frutta e ortaggi che poi cucinano e consumano insieme. Il rapporto dei bambini con la terra e la natura è intenso e gioioso ed anche più fragili ne traggono grande giovamento: questa realtà opera sul territorio da diversi anni, è molto apprezzata ed è talmente coinvolgente che gli ex fragili, diventati grandi, aiutano chi inizia questo percorso infondendo forza e coraggio ai nuovi arrivati e alle loro famiglie»

