Un’azienda messinese quotata in borsa che ha deciso di investire nel territorio di Milazzo. Nei prossimi mesi, infatti, l’impresa leader nella produzione e commercializzazione di essenze agrumarie naturali trasferirà i suoi stabilimenti produttivi a Giammoro.

La Misitano & Stracuzzi S.p.A. (M&S) è stata, proprio in questi giorni, ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext GrowthMilan, gestito da Borsa Italiana. Un prestigioso riconoscimento che rafforza ulteriormente il prestigio e l’importanza dell’azienda a livello nazionale ed internazionale e segna un importante traguardo nel percorso di crescita dell’azienda leader del settore.

M&S è l’unica azienda di Messina e provincia a essere quotata su questo mercato.

Invitalia S.p.A., l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, ha assunto il ruolo di Anchor Investor, dimostrando un significativo sostegno e fiducia nel potenziale di M&S. L’interesse internazionale è stato particolarmente rilevante, sottolineando la solidità e l’attrattiva della proposta dell’azienda.

Contestualmente alla quotazione, il commercialista milazzese Melo Martella, titolare dello studio Martella, è stato nominato presidente del collegio sindacale di M&S. In questi mesi il professore Martella ha partecipato attivamente al processo che ha portato alla quotazione della Società.

«Misitano & Stracuzzi – spiega Martella – con le sue radici in Sicilia e una rete di distribuzione globale, continua a distinguersi per la qualità delle sue essenze e per l’innovazione costante nei prodotti destinati ai settori del food and beverage, della cura della persona e della cosmesi. La società è anche fortemente legata al territorio di Giammoro, dove, nei prossimi mesi, saranno trasferiti i suoi stabilimenti produttivi. Questo futuro legame con Giammoro non solo rafforzerà l’economia locale, ma sottolineerà anche l’importanza di M&S come pilastro produttivo della provincia».

La quotazione su Euronext Growth Milan non è solo un riconoscimento della storia di successo dell’azienda, ma anche un segnale forte delle sue future ambizioni. Questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo per M&S, che continuerà a crescere e a innovare, mantenendo sempre al centro della sua missione la qualità e la soddisfazione dei clienti.

