Continua la stagione in acque libere per la Swimblu Milazzo che si conferma una solida realtà nel panorama Nal Siciliano e Nazionale. Dopo la quarta tappa del Plemmiro di Siracusa dove ha visto la compagine mamertina ben figurare, anche questa domenica nella location di Cefalù gli atleti milazzesi hanno dimostrato il loro ottimo stato di forma. Al V trofeo Golfo di Cefalù gara del calendario Nazionale FIN (Federazione Italiana Nuoto) organizzato dalla società palermitana degli amici della Olympia Palermo, i mamertini portano a casa ottime prestazioni, inserendosi nella top dieci assoluti master e agonisti che fanno ben sperare per il tour de force da Agosto a fine settembre (fine del circuito Regionale e del calendario Nazionale Fin) .

Settore Master. Ottimi riscontri da Simone Scibilia (primo classificato sia nella 5km che nel miglio ), Gianluca Venuti primo di categoria Master 50 nel miglio; Francesco Arcanà terzo classificato nel miglio master 65; Mariella Bonaffini master 55 III classificata 5km e II piazza nel miglio; buoni crono anche per Maria Cristina Faranda M45 (quarta in entrambe le gare ) e per i master maschili Francesco Russo – Roberto Di Meo – Santi Grillo – Celi Sebastiano Celi – Andrea Amendolia – Alessandro La Malfa – Davide La Cara – Andrea Maimone – Gaetano Zanfardino – Daniele Di Donato .

Settore Agonistico. Ottima prestazione per Giorgia Di Mario (prima classificata nella 5km e II assoluta al femminile ); al maschile buone prestazioni per Salvatore Calderone – Davide De Gaetano e Aurelio Pandolfo.

Soddisfazioni dai responsabili tecnici della Swimblu Milazzo Simone Zappia e Sandro Torre per i risultati fin qui ottenuti nel Gp Open Water Siciliano.

Prossimo appuntamento del Gp Sicilia domenica 25 agosto a Milazzo per la dieci chilometri ( Periplo di Milazzo) unica gara in Italia su questa distanza FIN e la gara del Miglio ( Memorial Aurelio Visalli)

