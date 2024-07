Dopo un lungo intervento di restauro l’artistica statua di Santo Stefano ritorna al Duomo di Milazzo. Ad accoglierla l’arciprete, Giuseppe Currò, il sindaco Pippo Midili e le autorità civili e militari nel corso di una cerimonia che si terrà venerdì 2 agosto, alle 19.



Dopo la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Giacomo, ci si sposterà nella chiesa di Santa Maria Maggiore dove fu accolta per la prima volta nel 1784 per questa nuova accoglienza e quindi in corteo verso la chiesa di San Giacomo dove sosterà sino al 28 agosto, prima dei festeggiamenti ufficiali del patrono mamertino.



«Un momento importante – ha detto padre Currò – ritengo molto sentito dalla nostra comunità, anche perché questo evento arriva nel settantesimo anniversario della consacrazione del nuovo Duomo». I lavori di restauro sono stati eseguiti all’interno del laboratorio Traart del maestro Inguaggiato a Gangi che dal 1997 si prende cura, insieme alla sua equipe, di opere d’arte pregiate.

