Dal 14 luglio Milazzo è diventata il palcoscenico di un evento sportivo che sta appassionando gli amanti del tennis. Il torneo “Open Città di Milazzo” alla sua prima edizione, organizzato dal Circolo Tennis e Vela in collaborazione con l’Asd Red Ant, sta riscuotendo un successo oltre le aspettative grazie alla partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

Ottantadue iscritti in due tabelloni, maschile e femminile, dai campi in terra battuta dei due circoli milazzesi, si levano colpi potenti e scambi spettacolari, mentre il pubblico assiste con entusiasmo alle sfide che vedono contrapporsi tennisti di alto livello, provenienti da Calabria, Toscana, Lombardia, e naturalmente, da tutta la Sicilia.

Un parterre di campioni giovanissimi. Tra i partecipanti, spiccano i nomi di numerosi atleti provenienti da circoli prestigiosi di Palermo, Catania e Messina. Molti sono giovanissimi di classe 2011 in su. Le classifiche federali degli atleti iscritti al torneo si sono registrate dalla 4NC al 2.6



Sono proprio i tennisti siciliani a colorare maggiormente il tabellone, dimostrando un attaccamento particolare alla manifestazione e un grande desiderio di primeggiare.

Il torneo, che si articola su due settimane intense di gare, vede impegnati atleti di quarta, terza e seconda categoria, a testimonianza della varietà e dell’alto livello tecnico della competizione.

Un evento che unisce sport e turismo. Il torneo di tennis non è solo un’occasione per gli appassionati di questo sport, ma rappresenta anche un’importante vetrina per la città di Milazzo.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo che sta circondando questo evento – dice Pino Ragusi presidente del circolo – Il torneo, inserito nel cartellone delle manifestazioni estive milazzesi, è un’opportunità per far conoscere il tennis a ottimi livelli, le bellezze della nostra città e per promuovere il turismo sportivo e ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio dell’evento sportivo».

Un futuro promettente. «Il 1° torneo Open Città di Milazzo – afferma il direttore sportivo del circolo Alan De Marco – è stato un successo oltre ogni aspettativa. L’auspicio è che possa diventare un appuntamento fisso nel calendario tennistico siciliano, contribuendo a far crescere sempre di più la passione per questo sport nella città milazzese così come è un evento importante per i giovanissimi allievi della scuola tennis che hanno la possibilità di vedere nella loro città degli atleti un livello altissimo».

Le finali. Il clou della manifestazione sarà raggiunto il 28 luglio, quando si disputeranno le finali del singolare maschile e femminile. Sarà una giornata ricca di emozioni, che decreterà i vincitori di questa prima edizione del torneo “Open Città di Milazzo”.

Alla fase finale MASCHILE accedono: Gabriele Bombara – 2.6 (testa di serie n.1) del CIRCOLETTO DEI LAGHI di Messina, Enrico Egitto – 2.7 – entrambi del CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA di Messina, Enrico Briguglio – 3.1 entrambi del CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA di Messina, Alessandro Consoli – 2.6 (testa di serie n.2) dell’ ASD ‘COBISI TEAM’ di Caltanissetta.

Enrico Egitto del CTVela Messina

Alla fase finale singolare FEMMINILE accedono le atlete

Claudia Tutone – 2.8 del CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO, Miriam Gullì – 3.2 delL A.S.D. CIRCOLO TENNIS BROLO

Miriam Gullì, finalista singolare femminile

Un plauso va agli organizzatori del torneo che hanno dovuto gestire la logistica degli oltre 80 atleti tra le due locations cittadine. I risultati hanno premiato fino ad ora tennisti che sono già nel giro dei vari campionati di categoria e che sostengono tornei tutto l’anno. Molti i tecnici al seguito dei vari atleti tra i quali si è segnalata la presenza del maestro Gino Visalli, tecnico nazionale, direttore tecnico del CT Vela Messina, circolo che ha conseguito nella stagione trascorsa la promozione in serie A1 BMW nel campionato nazionale a squadre.

I vari atleti in gara hanno espresso molti apprezzamenti per le condizioni dei campi in terra battuta, superficie preferita da molti e che rappresenta il fiore all’occhiello per il tennis nella città mamertina.

Interessante anche il montepremi per gli atleti nei tabelloni di chiusura, visto l’entusiasmo e la partecipazione, verrà incrementato nelle prossime edizioni.

Domenica 28 luglio dalle 17 in poi, sui campo del Circolo Tennis e Vela di Milazzo, si susseguiranno le due finalissime, femminile e maschile, che decreteranno i vincitori del torneo cittadino, alla sua prima edizione, ma visti i positivi riscontri ottenuti, diventerà un’appuntamento cittadino irrinunciabile.