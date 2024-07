L’Amministrazione comunale ringrazia la Pro Loco che si sobbarcherà i costi della produzione degli eventi che erano in programma e invita i cittadini, soprattutto giovani, a riempire comunque la marina Garibaldi e dedicare la serata a momenti di riflessione per commemorare il ragazzo morto e tutte le vittime della strada

Niente “Notte Bianca” questa sera a Milazzo. La Pro Loco, organizzatrice dell’evento ha raggiunto un accordo con il Comune per annullare la serata, quale segno di rispetto nei confronti della famiglia di Alessandro Scalzo, il giovane milazzese scomparso questa mattina alba a seguito di un incidente stradale sull’asse viario, nei pressi dello svincolo di San Giovanni.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.