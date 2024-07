LA LETTERA. Leggo ancora una volta con immenso dispiacere dell’ennesimo incidente stradale a Milazzo che vede coinvolto un giovane. Questa notizia mi coinvolge sia dal punto di vista umano ma anche tecnico in quanto ex collaudatore e pilota. Fino a non molto tempo fa in Emilia Romagna ho portato avanti un progetto di guida sicura presso autoscuole e piste per chiunque volesse perfezionarsi alla guida e in quanto responsabile del reparto corse siciliano per MV Agusta .

Inoltre, le nostre strade sono notoriamente non idonee a garantire sicurezza per qualsiasi mezzo .

Insieme ad altri piloti della Dakar come De Petri e Forchini, abbiamo tentato anche in Sicilia cercando di coinvolgere il Comune di Milazzo e la Regione ma al momento non ho ottenuto risposte. La patente in quanto tale non basta più a formare un ragazzo alla guida di un mezzo e specialmente una moto, oggi sempre più potenti e performante.

Con questo non voglio dire che chi si mette alla guida non sappia guidare ma che ci sono tecniche di guida specifiche e conoscenze da poter acquisire a prescindere dalla patente.

Mi riferisco a tecniche di controllo del mezzo, staccate, frenate e accelerazioni. Molti ad esempio non pensano che a 90 chilometri orari si percorrono 25 metri al secondo e un tempo di reazione medio è di mezzo secondo più altro mezzo secondo per valutare la situazione e frenare, circa 10 metri.

Questa situazione mi colpisce profondamente, certamente bisogna Intervenire e fermare questa strage.

Faccio le condoglianze alla famiglia di Alessandro che conosco e stimo moltissimo.

Giuseppe Mondello, MV Agusta Sicilia