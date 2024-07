Milazzo, 26enne precipita dal quarto piano di un’abitazione a San Papino. Indagini in corso

Un ragazzo di 26 anni (A.L.) è precipitato dal quarto piano di un’abitazione in zona San Papino, in via Gaeta 18. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Milazzo guidati dal capitano Andrea Maria Ortolani e un’ambulanza del 118 che ha prestato al ragazzo le prime cure.

Sulla vicenda stanno indagando i militari che devono ancora ricostruire cosa sia realmente accaduto. Avviate le indagini con la ricostruzione dei fatti tramite le testimoniante di passanti e vicini.

Il ragazzo, è stato trovato a terra immerso in una pozza di sangue. Il corpo prima di arrivare sull’asfalto è rimbalzato sul parabrezza di un’auto in sosta sotto il balcone (Fiat Panda)

IN AGGIORNAMENTO. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le condizioni appaiono gravi. E’ stato intubato.

A quanto pare in questo momento si escludono responsabilità da parte di terzi