Per un guasto improvviso nella rete di distribuzione dell’acqua in via Luigi Fulci, sarà necessario, nella giornata di domani – giovedì 25 luglio – sospendere l’erogazione dell’acqua nella zona compresa tra Botteghelle e San Pietro.

L’interruzione della fornitura idrica scatterà dalle 8,30 sino a fine lavori.

Le zone che potrebbero andare incontro a disagi oltre a Botteghelle, Fiumarella, San Marco, sono Santa Marina, Scaccia, San Pietro e Bastione, praticamente la Piana milazzese.

I tecnici del Comune cercheranno di risolvere il problema prima possibile.