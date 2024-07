Prendono forma gli arredi di Villa Nastasi. E mentre la ditta appaltatrice prosegue i lavori di pavimentazione che hanno subito qualche ritardo, per la necessità di dare precedenza a lavori urgenti dei sottoservizi, si è proceduto a collocare tre panchine letterarie che omaggiano i giudici Falcone e Borsellino, Luigi Rizzo e Federico II di Svevia. E ciascuna ha delle frasi simbolo proprio per rappresentare pagine di storia che non vanno mai dimenticate.

«Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini», questa la frase/manifesto del giudice Giovanni Falcone ritratto nella storica foto con il collega Paolo Borsellino presente sulla prima panchina.

La seconda panchina, sempre a libro, è dedicata a Federico II di Svevia cui risale la Cittadella Fortificata con la relativa foto panoramica, mentre la terza all’Eroe Luigi Rizzo.

«Un modo per ricordare chi siamo e cosa rappresentiamo” – ha detto il sindaco Pippo Midili ­- annunciando con orgoglio il cambio d’immagine di villa Nastasi che molto presto avrà un nuovo volto dopo anni e anni di squallore e sporcizia. Milazzo cambia, in meglio e chi soffre l’attivismo amministrativo e politico se ne farà una ragione»