Milazzo, annullata la data “Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol”. Come chiedere il rimborso

“Eventi Olimpo”, organizzatore della data messinese di “Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol” con Mogol e Gianmarco Carroccia, ha comunicato questo pomeriggio che viene annullato lo spettacolo previsto martedì 30 luglio al Teatro al Castello di Milazzo, per sopraggiunti ed inderogabili motivi di carattere logistico ed organizzativo non imputabili in alcun modo agli artisti né alla loro produzione.

È possibile richiedere il rimborso dei biglietti rivolgendosi agli stessi circuiti di prevendita utilizzati per l’acquisto.

Per maggiori informazioni contattare il numero +39 335 457082 o inviare un’email a peppetruscia@gmail.com