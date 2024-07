L’amministratore delegato della società E20Divini, Verdiana Venuto, questa mattina ha consegnato al sindaco Pippo Midili, il “Riconoscimento città Mamertina”, realizzato dal maestro Alessandro Lampasona, in occasione della manifestazione enogastronomica E20Mylae24 svoltosi nella Cittadella Fortificata il 12-13- 14 luglio scorso. Un evento che ha riscosso molto successo sia per il numero di produttori presenti al Mastio, oltre 90 aziende provenienti da tutta la Sicilia, sia per numero di ingressi.

«In realtà pensavamo di consegnare due riconoscimenti, uno alla persona e uno all’istituzione cittadina, affinché custodisca simbolicamente il “Riconoscimento Città Mamertina” sino alla prossima edizione» ha dichiarato la Venuto.

Parole queste che già preannunciano una nuova edizione, ricca di novità.