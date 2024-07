Michael Scredi confermato nel roster della Serie B Interregionale. La notizia è stata ufficializzata dall’Asd Svincolati Milazzo.

La giovane combo-guardia milazzese, classe 2005 che nella scorsa stagione ha totalizzato 31 presenze in B con 7.7 punti di media a gara realizzati ha ben figurato anche nel campionato Under 19 d’Eccellenza facendo registrare 20.3 pt.di media per singolo match.

Michael è adesso pronto per un’annata da assoluto protagonista agli ordini di coach Priulla.