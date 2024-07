Il sindaco Pippo Midili ha nominato oggi la nuova assessora Natascia Frazzeri, assegnandole le stesse deleghe che aveva il dimissionario Pasquale Impellizzeri.

La Fazzeri, avvocato, nota negli ambienti politici per essere stata segretaria del Pd, che sosteneva nel 2020 la candidatura a sindaco di Gioacchino Abbriano dovrà infatti occuparsi di “Servizi sociali e Contenzioso”. Per lei un ritorno alla politica attiva che aveva lasciato dopo il voto di quattro anni fa per dedicarsi interamente alla professione.



L’avvocato Fazzeri adesso è attesa da un impegno importante visto che andrà ad occuparsi di un settore, quello dei servizi sociali strategico del sistema di welfare cittadino dal momento che costituiscono lo snodo e l’interfaccia tra i cittadini e il sistema di interventi e i servizi messi in campo per rispondere ai diversi bisogni e problematiche delle famiglie.