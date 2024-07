Crollano all’improvviso alcune porzioni della facciata e del tetto di un antico fabbricato situato in via Migliavacca. Interdetta, per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, il tratto di strada interessato che si trova tra l’incrocio di via Migliavacca (dove è ubicata la lapide dei carabinieri Arnaldi e Pirrone) sino all’incrocio della via San Paolino con via Ciantro (pescheria Caravello).

Sul posto sono presenti i vigili urbani. e i vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona.

Per raggiungere Ciantro è dunque possibile percorrere il nuovo bypass realizzato accanto alla vecchia stazione e inaugurato qualche settimana addietro, oppure utilizzare gli svincoli di Ciantro e San Paolino