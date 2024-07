Incidente a piazza Nastasi all’incrocio con la caserma della Guardia di Finanza. A scontrarsi un’auto con uno scooter. La macchina rossa che proveniva dalla via Tenente La Rosa, non vedendo arrivare nessuno, stava attraversando lo stop ma è stata travolta dal mezzo a due ruote proveniente dalla piazza ad alta velocità.

L’impatto è stato violento. Lo scooter, infatti, invece di frenare o scansare l’auto la ha centrata nella parte anteriore finendo sul margine destro.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e soprattutto per veicolare il traffico che ha subito un rallentamento. E’ sabato sera e il flusso di macchine che cerca di raggiungere il centro cittadino è notevole.

L’uomo del mezzo a due ruote è stato portato all’ospedale Fogliani di Milazzo da un’ambulanza del 118. E’ rimasto ferito anche se in maniera non grave.