Oggi alle 14 si è reso necessario l’intervento delle autobotti per dare supporto alle famiglie residenti nella zona di Botteghelle che da due giorni si ritrovavano senz’acqua. In quella zona gli abitanti non sono serviti dalla rete idrica del Comune di Milazzo che comunque si è fatto carico di intervenire. Grazie al lavoro sinergico del Coc – che il sindaco ha attivato nei giorni scorsi proprio per fronteggiare le criticità scaturenti dai problemi idrici – e delle autobotti della società Nettunia, si è riusciti a garantire l’approvvigionamento alle abitazioni di questi cittadini che praticamente si sono ritrovati senza un filo d’acqua nei rubinetti. Un intervento protrattosi per tutta la giornata che ha impegnato anche i vigili urbani e che è stato seguito direttamente sia dal sindaco Pippo Midili, sia dall’assessore alla Protezione Civile, Francesco Coppolino.

«Solo oggi abbiamo avuto notizia della drammatica situazione in cui alcuni nostri concittadini si sono venuti a trovare. Nessuno di loro dipende dalla nostra rete idrica ma era nostro preciso obbligo intervenire. Si è proceduto a riempire cisterne e serbatoi al fine di riportare la situazione alla normalità – ha detto il primo cittadino – anche se è evidente che la questione idrica in questo momento è la priorità dell’Amministrazione in quanto l’obiettivo è evitare o comunque limitare al massimo i disagi in giornate di caldo asfissiante. Milazzo sconta molti anni di mancata manutenzione ordinaria, di progettualità adeguata ad una città cresciuta in pochi anni del doppio dei residenti e poi con ulteriori abitazioni adibite a seconde e terze case. Nessun adeguamento delle conduttore e parecchie case prive di autoclave accentuano la crisi idrica esistente in tutta la Sicilia. Per questo, nel ringraziare il personale operaio e tecnico che ieri ha lavorato oltre orario di lavoro per consentire la ripresa dell’erogazione idrica, comunico anche che abbiamo già redatto e reso esecutivi cinque importanti progetti di adeguamento e miglioramento della rete idrica cittadina. Già inviati al Presidente della Regione in attesa di finanziamento. Se è vero che lo Stato ha inviato o invierà a breve somme importanti per queste opere, noi siamo pronti. Comprendo il disappunto ed il dispiacere di quei cittadini che sono costretti a subire la mancanza di acqua ma assicuro loro che l’Amministrazione ha già operato e continua ad operare per ridurre al minimo i disagi con ogni mezzo».