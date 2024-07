BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Sotto la direzione artistica di Andrea Sposari ritorna il festival “Nto Menzu A Na Strada” organizzato dall’Associazione Culturale Cannistrá. Dopo il successo dell’edizione del 2019, l’evento tornerà dal 26 al 29 luglio 2024 nel suggestivo Borgo di Cannistrá promettendo una rassegna ancora più ricca di artisti e concerti.

In collaborazione con il Mish Mash Festival e con talk curati da Lettera Emme, l’edizione di quest’anno offrirà tre giorni all’insegna dell’arte e della musica, confermando il Borgo di Cannistrá come uno degli scenari culturali più vivaci della provincia. Gli ospiti avranno l’opportunità di conoscere da vicino gli artisti partecipanti grazie ai live talk e alle numerose performance in programma.

PROGRAMMA ED ARTISTI: L’evento vedrà la partecipazione di artisti di grande talento, tra cui: Demetrio Di Grato, Nessunettuno, Octofly, Gabel, Sposari, Antonio Curcio B1, Marinella Riccobene, Antonio Zappia, Bgrl, Gianna Cesari, Ilaria Pisciottani, Roberta Stancampiano, Grazyone, Fil Rouge Project.

Musicisti: Scarda, Milo Scaglioni, Marco Amoroso, DJ set Roberta De Gaetano

I live talk, curati da Lettera Emme, offriranno momenti di approfondimento e confronto, permettendo al pubblico di scoprire le storie e le esperienze degli artisti coinvolti.